Britten massaal ziek thuis op eerste maandag van februari

Rond de 215.000 mensen melden zich af bij de baas op National Sickie Day zoals de eerste maandag van februari, aldus The Telegraph, in de volksmond wordt genoemd.

Redenen

Dat veel werknemers zich op deze dag ziek melden komt deels omdat in Groot-Brittannië een griepepidemie heerst. Maar dat is niet de enige reden. Het afgelopen weekeinde was het de eerste keer waarop weer volop kon worden gedronken na Dry January. Veel mensen drinken de maand na de feestmaand december een stuk minder of helemaal geen alcohol om de vele borrels van december een beetje te compenseren.

Een andere reden waarom veel mensen wegblijven van het werk is omdat ze een sollicitatiegesprek hebben, aldus The Telegraph. Maar wat de reden ook is, werknemers moeten wel goed nadenken over welke reden ze opgeven voor hun ziek zijn.

Hoofdpijn

Een stevige hoofdpijn of migraine zien bazen over het algemeen niet als een reden om thuis te blijven. Dat geldt ook voor rugpijn. De meest geaccepteerde reden om thuis te blijven is een stevige griep. Dat komt nu, met de griepepidemie, goed uit.

De volgende redenen om niet op het werk te verschijnen worden overigens ook niet op prijs gesteld: een afgebroken nagel, een muis in de keuken, een onverwachte verhuizing of een uitje dat een van de kinderen heeft gegeven met Kerstmis.