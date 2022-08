Bezwaarmakers spaartaks hebben brief gekregen over compensatie

Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad niet alleen dat de belasting over het ’fictieve rendement’ (een vast percentage van wat iemand zou verdienen aan vermogen) onrechtmatig is, maar dat gedupeerden ook rechtsherstel moeten krijgen. In elk geval de tienduizenden mensen die zich aansloten bij de massaalbezwaarprocedure krijgen compensatie van het kabinet als zij gedupeerd zijn. In het najaar besluit het kabinet of meer mensen recht hebben op herstel.

De spaartaks is veel vermogenden al lang een doorn in het oog. Het is een manier om rendement op kapitaal te belasten, maar wordt vaak als oneerlijk gezien: mensen met beleggingen en bijvoorbeeld geld in vastgoed hebben de afgelopen jaren veelal flink verdiend aan hun vermogen. Maar mensen met veel spaargeld verdienden daar door de lage rente juist weinig aan. Zij moesten dus belasting betalen over rendement dat ze niet hebben behaald.

Geld terug

De fiscus stuurde al 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen over box 3. Als de bezwaarmakers volgens de nieuwe berekening minder uit hun vermogen in box 3 verdienden, krijgen ze geld terug. „Er is ook een groep die geen geld terugkrijgt, omdat de oude methode voor hen het meest gunstig was”, aldus Financiën. „Zij kregen een brief met een toelichting.”

Het compenseren van de gedupeerden is een miljardenoperatie. Bovendien krijgen mensen met vermogen in box 3 vanaf augustus een definitieve belastingaanslag over het jaar 2021. Deze is in het voorjaar apart gehouden. De aanslagen worden wel „gefaseerd verstuurd om een te grote belasting van de Belastingdienst te voorkomen”. Sommige mensen zullen nog tot half december moeten wachten op hun definitieve aanslag.