’Opper-old boy’ Peter Wakkie (74) krijgt leiding bij Centric

Wakkie is aangesteld als uitvoerende bestuur bij Centric en heeft een uitgebreide staat van dienst. Zo was hij commissaris bij ABN Amro en lid van de raad van bestuur bij Ahold. Naast Wakkie is Willem Meijer benoemd tot niet-uitvoerend bestuur. Zij gaan samenwerken met niet-uitvoerend bestuurder Peter Mous, die al werkzaam was bij Centric. Sanderinks eigendom van het bedrijf komt onder beheer van advocaat Marcel Evers.

Precies een week geleden werd de zakenman uit Twente door de Ondernemingskamer weggestuurd bij Centric. Dat besluit kwam na een verzoek van het Openbaar Ministerie om rigoreus in te grijpen bij het it-bedrijf dat vitale diensten beheert voor belangrijke klanten zoals Nederlandse gemeenten. De Ondernemingskamer oordeelde dat Sanderink zijn privébelangen en de strijd met zijn ex-vriendin Birgitte van Egten onvoldoende kan scheiden van de belangen van Centric. Dat maakt hem volgens de rechter ongeschikt het bedrijf te leiden. Tijdens de zitting gaf Sanderink de media en Van Egten de schuld van de onrust rond zijn softwarebedrijf.

De succesvolle ondernemer nam in oktober de touwtjes weer in handen bij Centric. In zijn ogen was dat nodig om het bedrijf te redden. Maar volgens het OM, Mous en de ondernemingsraad dreigde door de terugkeer van Sanderink een leegloop van klanten en personeel. Het bedrijf verkeert al in zwaar weer. Chipmachinefabrikant ASML heeft eerder dit jaar besloten geen diensten meer af te nemen van Centric en ook De Nederlandsche Bank gaat het contract niet verlengen.