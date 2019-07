Medewerker FloraHolland steelt miljoenen

Dat maakte FloraHolland vandaag bekend. De medewerker van de financiële afdeling is door de politie aangehouden. Volgens de bloemenveiling blijkt uit het onderzoek dat misbruik is gemaakt van de handelingsruimte die bij de specifieke functie hoorde. Hiervoor was specialistische kennis nodig van het financiële systeem. Er zijn geen andere medewerkers bij de fraude betrokken geweest.

FloraHolland is tegen diefstal verzekerd. Daarnaast is de veilingorganisatiein overleg met het openbaar ministerie over de manier waarop het restant van de verduisterde gelden kan worden teruggevorderd.

Bij FloraHolland vinden dagelijks 100.000 transacties plaats, bij een jaaromzet van €4,7 miljard. In 2018 zijn 12,1 miljard stuks bloemen en planten verkocht.