’In crisis waardeer je het leven en kopen mensen diamanten’

Lita, Mike en vader Edward Asscher. Ⓒ AMAURY MILLER

Na vijftig jaar draagt Edward Asscher (73) de directie van het familiebedrijf in diamanten over aan zijn kinderen Lita en Mike. Zij breiden het internationaal uit. Zorgen over de crisis hebben ze beperkt. „Na 9-11 kochten mensen juist verlovingsdiamanten; je leert in crises het leven waarderen.”