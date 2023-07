Personeel Londens vliegveld Gatwick gaat in zomer acht dagen staken

Op de op een na grootste Britse luchthaven staken medewerkers acht dagen verspreid over de komende weken, midden in het hoogseizoen.

Volgens vakbond Unite doen bijna duizend personeelsleden van onder meer incheckbalies en bagageafhandelaars mee aan de staking op 28 juli tot en met 1 augustus en 4 tot en met 8 augustus. Zij zijn niet tevreden over hun loon. „Gezien de omvang van de staking zijn vertragingen en annuleringen onvermijdelijk”, zegt Unite. Vanaf Gatwick gaan vooral vakantievluchten naar het zuiden van Europa.

In Italië is zaterdag al een staking in de luchtvaart. Maatschappij Ita Airways annuleert in ieder geval al 133 vluchten. Ook vanuit andere vervoerders worden vele annuleringen verwacht.