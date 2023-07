Curator kledingketen Score onderhandelt nog steeds over doorstart

De rechtbank in Zutphen sprak vorige maand het faillissement uit over Score. Houtman gaf kort daarna al aan dat zich verschillende partijen hadden gemeld met interesse in een overname. Wel hield hij toen nog een slag om de arm. „Want niet iedereen die zich daadwerkelijk meldt, komt in het volgende stadium.”

Het is de curator inmiddels wel gelukt om een koper te vinden voor Chasin’, het spijkerbroekenmerk van Score. De JOG Group, bekend van onder meer Jeans Centre, neemt de winkels van Chasin’, de bijbehorende groothandel en webshop van Chasin’ over uit de boedel. Maar met hoeveel Chasin’-filialen de nieuwe eigenaar precies verder wil en wat de doorstart van Chasin’ betekent voor het behoud van werkgelegenheid, is nog niet bekend.

Op het moment van het faillissement hadden Score en Chasin’ ruim vijftig winkels in Nederland, een webwinkel en verkooppunten in andere winkels in het buitenland. Score was decennialang aanwezig in de Nederlandse winkelstraten. Ondernemer Jan Peters opende in 1981 de eerste winkel in Apeldoorn. In de jaren daarna breidde de onderneming verder uit. De kledingwinkels telden in totaal zo’n 450 werknemers.