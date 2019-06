Stern Groep snijdt in automerken en twijfelt over beursnotering

Topman Kwast van Stern moet op zijn 65ste nadenken over beursnotering. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Stern Groep, de enige beursgenoteerde autodealerholding in Nederland, zit na een lastig 2018 midden in een herstructurering. In tegenstelling tot de concurrenten, gaat Stern het aantal dealervestigingen en werknemers verkleinen. Zelfs de beursnotering staat ter discussie.