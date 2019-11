Ahold Delhaize brengt robotsuper ook naar VS

Recent opende Albert Heijn in Nederland al zo'n robotsupermarkt. Deze hypermoderne AH to go is gevestigd in een soort container op het plein voor Schiphol Plaza. Het gaat om een twee maanden durende proef.

Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan komt er in januari tijdelijk een vergelijkbare kassaloze super, speciaal voor de National Retail Federation (NRF) Big Show. Dat is een meerdaags evenement dat elk jaar in New York wordt gehouden. Retail Business Services, het servicebedrijf van Ahold Delhaize USA, zal de winkel daar demonstreren. Eerder werd het concept al intern getest in het eigen kantoor in Quincy, Massachusetts.

Of dergelijke winkels later breder ingezet gaan worden is nog niet duidelijk. Met de proeven lijkt Ahold Delhaize een zelfde weg ingeslagen als webwinkelreus Amazon. Die kwam in de Verenigde Staten eerder al met kassaloze winkels.