Beslag op stadion Gelredome

Nedstede van vastgoedmagnaat Michael van de Kuit heeft op 29 januari conservatoir leveringsbeslag laten leggen op het stadion, zo blijkt uit gegevens van het kadaster.

Volgens het vakblad Vastgoedjournaal heeft Van de Kuit een koopovereenkomst gesloten met de stadioneigenaar, een dochterbedrijf van Rabobank. In een korte verklaring tegenover het vakblad stelde Van de Kuit dat er „over alles” overeenstemming was, zoals over financiering door Rabobank zelf.

Het Gelredome werd in 1998 opgeleverd. De bouw kostte naar schatting €75 miljoen.

In 2007 werd het stadion voor €16,5 door de gemeente Arnhem weggedaan aan vastgoedbedrijf Eurocommerce van Ger Visser. In 2012 kwam het in handen van Rabo-dochter FHG Bank nadat Eurocommerce met veel tumult failliet was gegaan. De exploitatie, die gescheiden is van het stadion, ging in hetzelfde jaar over naar het Amerikaanse Live Nation en zijn Nederlandse tak Mojo Concerts. Dat gebruikt het mede voor concerten.

Live Nation is hoofdhuurder van het stadion, voetbalclub Vitesse onderhuurder. De voetbalclub heeft eerder laten weten graag eigenaar van de stenen te willen worden. Er ligt echter een provinciale boeteclausule van €11,3 miljoen als de voetbalclub het stadion zou kopen. De provincie wilde daarmee afdwingen dat het Gelredome een multifunctionele evementenlocatie voor alle Gelderlanders zou blijven, in plaats van alleen een voetbalstadion. Overigens vragen betrokkenen zich af welk voordeel de voetbalclub heeft bij de aankoop.

Vastgoedman Van de Kuit nam vorig jaar de golfbaan en evenementenlocatie Naarderbos over. Hij was ook recent in het nieuws omdat hij zijn naburige pretpark Oud Valkenveen sloot uit protest tegen een nieuwe vermakelijkheidsbelasting van de gemeente Gooise Meren. Volgens zakenblad Quote heeft Van de Kuit een vermogen van €120 miljoen. Hij bezit onder meer winkels en horecazaken op toplocaties in Amsterdam.

FGH Bank onthoudt zich van commentaar. „FGH doet geen mededelingen over individuele klantrelaties”, aldus een woordvoerder. Nedstede was niet bereikbaar voor commentaar.