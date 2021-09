Premium Het beste van De Telegraaf

Verlaging staalproductie door China helpt Tata Steel

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

De Shougang hoogovens nabij Peking zijn gesloten en worden herontwikkeld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De grootste staalproducent ter wereld gaat zijn productie verlagen. In de strijd tegen luchtvervuiling, overcapaciteit, CO2-uitstoot en elektriciteit- en steenkooltekorten, streeft de Volksrepubliek ernaar om dit jaar niet meer te groeien. Dat is goed nieuws voor Tata Steel in IJmuiden.