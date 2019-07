'AkzoNobel is geïnteresseerd in Axalta'

Er wordt de laatste tijd weer druk gespeculeerd over een deal in de verfbranche. Axalta bekijkt sinds vorige maand zijn strategische opties. Daarbij sluit het bedrijf een verkoop niet uit. Andere opties die op tafel liggen zijn doorgaan met het uitvoeren van het huidige strategische plan of het verschuiven van investeringen.

Twee jaar geleden was Axalta nog in verregaande onderhandelingen met AkzoNobel over een overname. Die gesprekken werden afgebroken toen Nippon Paint een overnamebod deed op Axalta. Gesprekken met de Japanners liepen vervolgens echter op niets uit.