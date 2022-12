Partners uitgeleverde Bankman-Fried aangeklaagd om ondergang FTX

Volgens de openbaar aanklager in New York hebben de twee schuld bekend en werken ze mee aan het onderzoek. Ook beurswaakhond FTC heeft de twee aangeklaagd.

Het gaat om Gary Wang en Caroline Ellison. Wang was samen met Bankman-Fried medeoprichter van FTX. Ellison leidde Alameda, een investeringsfonds van Wang en Bankman-Fried dat een rol speelde bij de fraude. FTX ging failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Dat kwam onder meer omdat klanttegoeden van FTX werden overgeheveld naar Alameda. Daar kwamen ze vast te zitten in investeringen.

Overgevlogen naar VS

Hoofdverdachte Bankman-Fried (30) werd woensdagavond overgevlogen van de Bahama’s naar New York, waar hij donderdag wordt voorgeleid. Bankman-Fried werd multimiljardair dankzij een boom in cryptomunten tijdens 2020 en 2021. De klanttegoeden die hij verduisterde stopte hij volgens de Amerikaanse autoriteiten in luxevastgoed en campagnebijdragen voor zowel Democratische als Republikeinse politici die zich verkiesbaar hadden gesteld in de tussentijdse verkiezingen dit jaar.