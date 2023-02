Beursblog: AEX pakt forse winst op sterk banencijfer VS

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Eelco de Groot, Directeur van 323 Trading, sloeg de gong om het 20-jarig bestaan van 323 Trading te vieren. De groep is verwelkomd door Robin van Rijn, Client Relationship Manager van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 763.86 0.69 %

De AEX is vrijdag met 1,8% weekwinst gesloten op een stijging vandaag met 0,7%. In de VS bokken beleggers nog op de sterke banencijfers voor de Amerikaanse economie. Alleen de Dow Jones boekt winst. Het Amerikaanse banenrapport bood vandaag het beste cijfer sinds 1969, beleggers houden rekening met een rentestijging, nu de Federal Reserve voor de keuze staat om de oververhitte economie te temperen met zo’n ingreep.