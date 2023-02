Beursblog: vrees rentestijging op banensucces drukt Wall Street

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Eelco de Groot, Directeur van 323 Trading, sloeg de gong om het 20-jarig bestaan van 323 Trading te vieren. De groep is verwelkomd door Robin van Rijn, Client Relationship Manager van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 763.86 0.69 %

Wall Street is vrijdag met verlies gesloten. In de VS doken beleggers voor het effect van het sterkste Amerikaanse banencijfer sinds 1969 die ruimte. Dat geeft aan de centrale bank om de rente te verhogen. De AEX is vrijdag met 1,8% weekwinst gesloten dankzij een stijging vandaag met 0,7%.