Prinses Beatrix trekt nog vaak erop uit

Het Duitse boulevardblad Freizeit Vergnügen meldde dat zij zou lijden aan zwaarmoedigheid. Wellicht is daar ook alle aanleiding toe op een leeftijd dat vele geliefden zijn weggevallen, terwijl een recessie en zelfs een wereldoorlog op de loer liggen en nu prinses Amalia wordt bedreigd. Tijdens haar recente optredens leek ze echter in de beste stemming.

Samen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen zat ze juist vrolijk te gniffelen tijdens de jubileumexpositie van de 175-jarige Pulchri Studio. Tijdens de komische toespraak van haar oude bekende Paul van Vliet schoot de prinses regelmatig in de lach.

Prinses Beatrix op Paleis Soestdijk voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Ⓒ Foto ANP

Voor paleis Soestdijk nam ze een week later nieuwsgierig in zich op hoe weinig daar is veranderd. Als beschermvrouwe van het Prinses Beatrix Spierfonds verwelkomde ze op het voorterrein de arriverende deelnemers aan een wandeling voor het fonds. Zijzelf loopt slecht door lastige knieën maar zij wordt regelmatig te paard gezien rond kasteel Drakensteyn, dat grenst aan het park van Soestdijk.

In Amsterdam bekeek zij in de Nieuwe Kerk met directeur Annabelle Birnie een tafel die was gedekt als bij een staatsbezoek ten tijde van koningin Juliana: servies met de initialen JB, gepoetste tafelstukken en glanzend zilver. Het was op de tentoonstelling De eeuw van Juliana. „Mooie bloemen”, constateerde de prinses. Het zou zomaar kunnen dat het haar manier was om te zeggen dat iets anders op tafel toch niet helemaal recht lag...

Prinses Beatrix met Annabelle Birnie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ⓒ Foto ANP

Een dag later stopte haar auto in Middelburg, op het Abdijplein. Ze stapte uit, gaf commissaris van de koning Han Polman een hand en ook burgemeester Harald Bergmann. Even stond iedereen beduusd bij elkaar, tot ze zei: „Zullen we maar?” En daar kwam iedereen achter haar aan de kerk in. Opgewekt nam ze er het jubileumboek in ontvangst over 40 jaar Four Freedom Awards.

Prinses Beatrix met Han Polman (l.) en Harald Bergmann in Middelburg. Ⓒ Foto Provincie Zeeland

Het Duitse maandblad dat de prinses zo depressief noemt, schrijft meer over koningshuizen. Het meldde ook met zekerheid dat de Britse koning Charles achter de dood van prinses Diana zit en dat prins Albert van Monaco en prinses Charlene voorgoed uit elkaar waren.