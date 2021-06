’Terug naar kantoor, of salarisverlaging’

Dat berichten Amerikaanse media.

Ook de ceo van Bank of America liet zich in dergelijke bewoordingen uit. Na Labor Day (6 september) verwacht hij de meeste werknemers wel weer terug op kantoor.

Vaccinatie

In New York hebben de meeste inwoners al wel een vaccinatie tegen corona kunnen krijgen. Het leven is dan ook grotendeels terug naar normaal.

Morgan Stanley-ceo James Gorman zei maandag dat hij zijn werknemers terug wil zien in het New Yorkse hoofdkantoor. „Als je naar een restaurant kunt gaan in New York, kun je ook naar kantoor komen. En we willen je in het kantoor.”

Hoge salaris

Werknemers van de bank die op afstand willen blijven werken, kunnen niet verwachten dat ze hun hoge, New Yorkse salaris behouden, zei Gorman. „Je kunt niet in Colorado zitten en betaald worden alsof je in New York werkt.”

Van de werknemers van Morgan Stanley is al zeker 90% ingeënt, zei Gorman. Hij gaf aan te verwachten dat dat in de komende weken zeker nog 98 of 99% wordt.

Kinderen

Wel zal de bank flexibel blijven omgaan met personeel dat af en toe thuis wil werken, bijvoorbeeld omdat de kinderen vrij zijn van school, beloofde de ceo.

De 10.000 werknemers van de Amerikaanse bank in India hoeven nog niet terug naar kantoor. Daar is de pandemie nog in volle gang.