Premium Het beste van De Telegraaf

Extra vluchten op Schiphol ondanks krimpwens

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Vakbonden zijn zeer ongerust over de extra vluchten die Qatar Airways toegekend gekregen heeft in de zomer op Schiphol, ondanks problemen in de operatie en de politieke wens om de luchthaven te laten krimpen.