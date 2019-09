LIVE: Fed verlaagt de rente

Lees hieronder de tweets terug van verslaggevers Dorinde Meuzelaar en Johan Wiering.

Zeven Fed-leden stemden voor de renteverlaging. Drie leden stemden tegen, waarvan er eén een verlaging met 50 basispunten wilde.

Verwachting stelt teleur

De zogenoemde dot plot-grafiek wijst erop dat zeven van de zeventien leden later dit jaar nog een renteverlaging voorzien, terwijl acht van de zeventien op een extra renteverlaging voor eind 2020 mikken.

Dit is minder dan waarop de markt eerder rekende. In reactie hierop zakken de beursgraadmeters. De Dow Jones verliest 0,6% en de Nasdaq-index 1%.

In augustus sprak Fed-voorzitter Jerome Powell al van een ’mid-cycle’ renteverlaging, toen de rente voor het eerst sinds 2008 weer een stapje terug deed. Daarmee wilde hij maar aangeven dat de Fed niet vindt dat de Amerikaanse economie op het randje van een recessie hangt. En dat beleggers dus niet hoeven te rekenen op een serie aan renteverlagingen.

Zwakkere economie

Maar er is wel degelijk iets aan de hand in de VS, schrijft ING in een voorbeschouwing. Een jaar geleden schatten de financiële markten in dat de rente eind dit jaar tot wel 2,75 tot 3% verhoogd zou zijn. Dat is verlaagd naar 1,5 tot 1,75%. Dat is te wijten aan de geëscaleerde handelsoorlog, de zwakkere wereldeconomie en de sterkere dollar.

De Fed komt zo dadelijk ook nog met nieuwe ramingen over de economie, en de ’dot plot’, een inschatting van wat de bestuursleden zelf verwachten wat er met de rente gebeurt. „Vanwege de onzekerheid over de handelsoorlog en de gemengde macrocijfers zal de Fed zich nog niet te veel willen vastleggen”, meldt ABN Amro.