Verdeeldheid over verdere renteverlagingen Fed

Zeven Fed-leden stemden voor de renteverlaging. Drie leden stemden tegen, waarvan er eén een verlaging met 50 basispunten wilde.

Fed zaait twijfel

De zogenoemde dot plot-grafiek wijst erop dat zeven van de zeventien leden later dit jaar nog een renteverlaging voorzien, terwijl acht van de zeventien op een extra renteverlaging voor eind 2020 mikken.

Met de renteverlaging moet de economie een steuntje in de rug krijgen, zei topman Jerome Powell. Onder meer de bedrijfsinvesteringen en export vielen tegen. Daarbij verwees Powell naar de toegenomen handelsonzekerheid en economische zwakte in Europa en China. De uitgaven van huishoudens stegen nog altijd sterk en waren de belangrijkste aanjager voor de Amerikaanse economie.

De inflatie blijft lager dan verwacht. Volgens Powell gaat de Fed er nog altijd van uit dat die toeneemt. Verder hintte de bankpresident erop dat de Fed zijn balans bij een volgende vergadering kan vergroten. Daarmee steunt de Fed de economie ook.

Trump niet tevreden

Aanvankelijk gingen de beurskoersen in de VS na het rentebesluit omlaag, door vrees bij beleggers dat er weinig extra renteverlagingen in het vat zitten.

Mede omdat Powell in zijn toelichting aangaf indien nodig met extra stimuleringsmaatregelen te komen, werden de verliezen in het laatste handelsuur weer ingelopen.

Voor de Amerikaanse president Donald Trump is de renteverlaging echter niet voldoende. Hij voert de druk op de Fed al geruime tijd op om de rente te verlagen en zou het liefst een negatief tarief zien. In Trumps optiek zet de centrale bank de Verenigde Staten op achterstand ten opzichte van andere economische grootmachten als de Europese Unie.