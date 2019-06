Goedkeuring FDA voor defibrillatoren Philips

Een defibrillator is een apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand door middel van een schok te redden. De HeartStart OnSite en de HeartStart Home zijn de enige vrij verkrijgbare automatische externe defibrillatoren (AED's) voor consumenten. De Heartstart is de enige AED voor thuisgebruik.

De apparaten zijn al jaren op de Amerikaanse markt verkrijgbaar, maar moesten door een verandering van de Amerikaanse regels in 2015 aan een strengere keuring worden onderworpen. Dat gaat volgens een woordvoerder van Philips om honderdduizenden pagina's aan documentatie. Aangezien er geen andere AED's voor consumenten verkrijgbaar waren, mochten ze in de tussentijd wel nog worden verkocht.

De defibrillatoren zijn ook in Nederland te koop. Philips probeert in samenwerking met de Hartstichting buurten in Nederland te interesseren om een buurt-AED te kopen. Philips geeft daarbij korting.