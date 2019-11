'Arcelor schort tijdspad sluiting Ilva op'

Het overboord gooien van het uitgestippelde tijdspad zou te maken hebben met een juridisch proces in Milaan, waar later deze maand een hoorzitting dient. Eerder meldde het in Amsterdam genoteerde concern nog van plan te zijn om de fabriek op 15 januari dicht te doen.

De laatste tijd is er veel gedoe rond de Ilva-fabriek. Eerder deze maand maakte ArcelorMittal bekend de fabriek terug te willen geven aan Italië. Het intrekken van bescherming tegen milieuclaims rond de Ilva-fabriek was daar de reden voor, liet het bedrijf weten.

De Italiaanse regering zou nu overwegen de Ilva-fabriek te redden met een overbruggingskrediet als ArcelorMittal definitief afziet van de overname. De lening zou 700 miljoen tot 800 miljoen euro bedragen. Dit moet de failliete fabriek draaiende houden terwijl curatoren er weer de controle overnemen.