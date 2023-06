VDL Nedcar kondigt massaontslag aan: ruim 1800 banen weg

VDL Nedcar zegt vanaf 1 november nog 2100 werknemers nodig te hebben, wanneer het bedrijf nog maar met één ploeg gaat werken. Nu werken er 3950 man personeel. Het ontslag geldt voor duizend medewerkers en achthonderd uitzendkrachten. De formele adviesaanvraag voor de ontslagen is donderdag naar de ondernemingsraad gestuurd. VDL spreekt van een ’onvermijdelijke afbouw van medewerkers’.

Meer ontslagen niet uitgesloten

Massaontslag hing al langer in de lucht. Rond 1 maart 2024 worden de laatste Mini’s en BMW’s voor de BMW Group gebouwd. Het is VDL nog niet gelukt een nieuwe grote contractant te vinden, waarvoor het bedrijf in Born auto’s kan bouwen. VDL Nedcar sluit dan ook niet uit dat er vanaf dat moment nog veel meer mensen op straat komen te staan.

VDL Nedcar-directeur John van Soerland zegt dat het bedrijf ’hard geknokt’ heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe autofabrikant toen BMW zijn contract dat aanvankelijk tot 2030 liep, in 2020 voortijdig opzegde. „Dat is tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk is de tijd door turbulente omstandigheden op de automarkt te kort gebleken om de hele populatie aan het werk te houden. Wij balen daarvan en naar onze medewerkers die hun baan verliezen spijt ons dat.”

Sociaal plan

Geprobeerd wordt om werknemers die per 1 november hun baan verliezen, zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en op vrijwillige basis naar nieuw werk te begeleiden, laat VDL Nedcar in een verklaring weten. Voor mensen die niet elders geplaatst kunnen worden, vallen onder het huidige sociaal plan dat geldt tot volgend jaar april. Dat is het dubbele van de wettelijke vergoeding en een maximale bonus van €7500.

Dat sociaal plan is overigens niet geheel onomstreden. Vakbonden en de ondernemingsraad hebben het eerder te mager gevonden. Daarnaast hebben werknemers al zes keer spontaan hun werk neergelegd omdat zij het sociaal plan afkeuren.

Bonden noemen de aankondiging ’olie op het vuur’. Bonden en ondernemingsraad vinden dat zij eerst geïnformeerd hadden moeten worden over het massaontslag in plaats van dat het personeel het via de media moet horen. VDL zegt echter wel degelijk eerst het personeel geïnformeerd te hebben.

Duurzaam mobiliteitscentrum

Industrieel familieconglomeraat VDL van familie Van der Leegte heeft eerder dit jaar al besloten om VDL Nedcar om te vormen naar een duurzaam mobiliteitscentrum, waarbij naast autofabricage ook gekeken wordt naar batterijbouw en innovaties op het gebied van mobiliteit. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt tot deze stap, omdat grote autofabrikanten vanwege de elektrificatie net als BMW de productie steeds vaker in eigen huis willen doen. Daarnaast zijn externe productielocaties in Europa minder hard nodig, omdat grote autobouwers vaker kiezen voor auto’s met een hogere marge in plaats van volume.

ElectricBrand

In februari wist VDL Nedcar nog wel het Duitse ElectricBrand binnen te halen als nieuwe klant, waarvoor het bedrijf de compacte elektrische stadsauto Evetta en het minibusje Xbus gaat bouwen. De eerste auto’s moeten in het tweede kwartaal van 2024 van de band rollen. Hoeveel auto’s VDL Nedcar voor ElectricBrand exact gaat produceren, is nog niet bekend. Het zal in ieder geval bij lange na het verlies van BMW niet kunnen compenseren. De fabriek heeft een productiecapaciteit van 200.000 auto’s per jaar en maakt sinds 2012 deel uit van VDL, nadat Mitsibushi besloot de productie in Limburg te stoppen.

„We leven mee met de medewerkers van VDL Nedcar en de onzekerheid die de boodschap van de directie aan de ondernemingsraad van Nedcar bij hen op kan roepen”, zegt de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) in een reactie op het slechte nieuws. „We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en vertrouwen erop dat de VDL Nedcar-directie zich maximaal inspant voor de toekomstige werkgelegenheid in Born.”