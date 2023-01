Premium Het beste van De Telegraaf

Grootste vakbond doet niet mee bij twee grote cao’s na clash met werkgevers FNV aan de kant door harde lijn die is ingezet

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

De Bijenkorf heeft een eigen cao. Personeel van de warenhuizen voert al maanden actie voor meer loon. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - De druiven zijn zuur, nu PostNL een principe-akkoord over een nieuwe cao heeft bereikt. Want FNV doet als grootste vakbond niet mee. Uit boosheid is door de bond voor vrijdag een staking aangekondigd. Vrachtwagenchauffeurs bij PostNL leggen het werk bijna 24 uur neer. ,,Dit is het risico als je zo hoog van de toren blaast.”