Orkanen nemen stevige hap uit winst Munich Re

Ⓒ REUTERS

MÜNCHEN (ANP) - De Duitse herverzekeraar Munich Re heeft afgelopen jaar een relatief bescheiden winst van 392 miljoen euro in de boeken gezet. Een jaar eerder was dat nog bijna zeven keer zoveel. De sterke daling is vooral het gevolg van de zware orkanen die in de nazomer het Caribisch gebied en het zuiden van de Verenigde Staten teisterden.