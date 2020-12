Column: Deze lockdown is niet voorbij op 19 januari

De lockdown zou wel eens langer kunnen duren dan Premier Mark Rutte begin vorige week aankondigde. Ⓒ ANP

Er is alle reden voor optimisme. De coronacrisis loopt op zijn laatste benen. Het vaccin is er en in Nederland beginnen we op 8 januari met prikken. Met recht ’een mijlpaal om even op te gaan zitten en te genieten van het uitzicht’, om met zorgminister Hugo de Jonge te spreken. Al zou je hopen dat uitgerekend hij níet gaat zitten en genieten. Want er is ongelofelijk veel werk aan de winkel.