Nederlandse kinder-app lonkt naar Melinda Gates: ’Haar missie is de onze’

Marjolein van Tilburg (l.) en Nizar el Manouzi hopen tijdens CES Melinda Gates tegen het lijf te lopen. Ⓒ EIGEN FOTO

Rotterdam - Kinderen die hun eerste mobiele telefoon krijgen, stappen een compleet nieuwe wereld in. „Een verrijking”, benadrukt Marjolein van Tilburg, oprichter van start-up ChatLicense. Die leidt kinderen op een speelse manier rond in de online wereld en ook laat zien wat er kan misgaan. „We willen zeker geen wijzend vingertje zijn, maar je kunt kinderen niet zomaar in het diepe gooien.”