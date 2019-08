’Aramco denkt weer over beursgang’

De plannen werden medio 2018 voor het laatst afgeblazen. Autoriteiten in Saudi-Arabië hebben in het verleden de verwachting uitgesproken dat de oliemaatschappij wel $2000 miljard waard zou zijn, ofwel twee keer zoveel als techreus Apple. Vorig jaar maakte het concern $111 miljard winst.

Saudi-Arabië zou maar een beperkt percentage naar de beurs willen brengen. Analisten twijfelen of beleggers werkelijk zo gretig zullen toehappen. Het staatsbedrijf blijft onder controle van de Saudische machthebbers, onder wie kroonprins Mohammed bin Salman. Het olieconcern kan niet zelfstandig beslissingen nemen, zoals Shell of Esso. Dat zorgt voor onzekerheid bij beleggers over de winstverdeling en uitgaven.