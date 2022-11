Beursblog: Wall Street stuitert na rentebesluit

Europese beurzen zijn lager gesloten, de AEX verloor 0,9% en sloot op 667,24. Bouwers Heijmans en Bam verloren fors, met aderlatingen van 9,7 en 7,7% vanwege de streep door de vrijstelling voor de stikstofregels voor hu sector. Wall Street reageerde aanvankelijk verheugd na het besluit van de Fed om de rente met driekwart procentpunt te verhogen, maar leverde die winst weer in nadat Fed-president Jerome Powell zijn visie had toegelicht. Beleggers lazen in de toelichting aanwijzingen dat het tempo van de renteverhogingen wel eens kan gaan dalen, maar waren teleurgesteld toen bleek dat een pauze in de renteverhogingen er nog niet inzit.