Koning eert veteranen met emotionele toespraak

Op een ponton dat speciaal in de Hofvijver was gelegd, reikte hij achttien vaandelopschriften uit aan legereenheden die zich hebben onderscheiden in Afghanistan. „Ieder van u draagt een wereld aan eigen ervaringen mee”, begon hij. „Maar hier, op dit moment, overheerst toch een emotie die wij allemaal delen. We zien hoe onze mede-Europeanen in Oekraïne zich moedig teweerstellen tegen blinde agressie en terreur. En ons hele wezen komt in opstand tegen een machtsmachinerie die meent de vrijheid van anderen ongestraft te kunnen vertrappen.”

De koning benadrukte dat het daarom juist nu goed was om de symbolen uit te reiken van het eerbetoon aan de 30.000 Nederlandse militairen die dienden in Afghanistan: „Op deze Veteranendag 2022 beseffen wij nog méér dan in andere jaren hoeveel wij van u vragen en gevraagd hebben.”

Hij gaf als voorbeeld: „U onderging de helse hitte. U voelde het geel-grijze stof van Kamp Holland in uw ogen en neus. U hoorde het felle mortiervuur in Helmand en Kandahar. U zag de gewonden en de slachtoffers bij Deh Rawod en op andere plekken. Een aantal van u liep blijvende fysieke schade op. Vijfentwintig kameraden verloren het leven. Het verdriet om hen gaat nooit weg, in het bijzonder bij hun nabestaanden.”

Koning Willem-Alexander tijdens de vaandelcermonie op de Nederlandse Veteranendag op het Malieveld. Tijdens dit eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen hield de koning onder meer een toespraak en reikte hij achttien vaandelopschriften uit aan eenheden van de krijgsmacht die zich tijdens de strijd in Afghanistan hebben onderscheiden. Ⓒ Foto ANP

Veteranendag begon in de Haagse schouwburg, waar Jaap Smit, voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, de koning toesprak: „Uw aanwezigheid vandaag voelen onze veteranen, zo weten wij, als het allerhoogste eerbetoon van erkenning en waardering.” Premier Mark Rutte sprak: „De vanzelfsprekendheid waarmee wij in Nederland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog leefden in vrede en veiligheid, is verdwenen.” Minister Kajsa Ollongren benoemde later op de Hofvijver dat het 109 jaar geleden was, dat deze koninklijke erkenning werd getoond. Dat was door koningin Wilhelmina, op het Malieveld in 1913, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.

Op de Kneuterdijk nam de koning vervolgens het veteranendefilé af. Voorop liepen de eenheden uit Afghanistan met de nieuwe zogenoemde cravattes aan hun vaandels. „Het werk aan vrede en veiligheid kent geen garanties op succes”, sprak de koning speciaal tot hen. „Maar stel dat niemand dit werk zou willen doen, wat zou dat betekenen voor onze toekomst?”

Koning Willem-Alexander bezocht vaker de Nederlandse troepen in Afghanistan. „Aan u is gevraagd om uw eigen veiligheid in de waagschaal te stellen”, zoals hij met eigen ogen zag. „De mentale verwerking van uw ervaringen kan een heftig proces zijn”, weet hij uit brieven die hij ontvangt van veteranen en hun familie.

„Wij voelen ons één met de Nederlandse militairen die zich inzetten, samen met onze Europese partners en NAVO-bondgenoten. Zij dragen het schild waarachter wij in vrijheid kunnen ademen en leven”, sprak de koning boven de witte anjer op zijn revers, om te besluiten: „U hoort bij ons. Wij horen bij u. Dank u wel.”