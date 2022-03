Wil je meer koopkracht? Zeven tips om beter rond te komen

Binnenland

EU komt met nieuw sanctiepakket vanwege inval in Oekraïne

De EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe ronde van sancties tegen hoge Russische functionarissen en oligarchen en hun familieleden. Dat heeft Frankrijk woensdag via Twitter bekendgemaakt. De sancties zijn een vergelding voor de invasie van Moskou in buurland Oekraïne.