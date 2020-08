De Bijenkorf schrapt 35 banen op hoofdkantoor

Bij het winkelpersoneel besloot De Bijenkorf eerder al te snijden in het aantal arbeidsplaatsen. Dat deed de warenhuisketen door mensen met flexibele contracten en contracten voor bepaalde tijd minder uren te laten werken. Op die manier verdwenen ongeveer 190 van de 2200 arbeidsplaatsen zonder dat gedwongen ontslagen nodig waren.

De populariteit van webwinkelen zet De Bijenkorf ertoe aan meer te investeren dan gepland. In september gaat de Franstalige webwinkel van De Bijenkorf online in Wallonië en later dit jaar ook in Frankrijk.