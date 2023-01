Vakbonden eisen geld van Staat voor zorgpersoneel met long covid

De bonden vinden dat de Staat onrechtmatig handelt. „Zorgpersoneel moest tijdens de coronapandemie doorwerken, terwijl er niet voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar waren, omdat de Staat niet voldoende was voorbereid op een pandemie”, zegt vicevoorzitter van FNV Kitty Jong. „Later bleek dat de Staat al voor de uitbraak herhaaldelijk was gewaarschuwd, maar te laat en niet voldoende maatregelen trof.”

„Bovendien werden de RIVM-richtlijnen continu aangepast, en waren die regelmatig in strijd met bestaande richtlijnen en internationale verdragen”, vult haar CNV-collega Gaby Perin-Gopie aan. „De schaarste van schorten, mond-neusmaskers en spatschermen werd leidend in de uitgevaardigde richtlijnen en niet de veiligheid en gezondheid van zorgpersoneel, zoals vastgelegd in de arbowetgeving.”

Zorgplicht

De bonden zijn van mening dat de Staat daarmee in strijd met het voorzorgsbeginsel heeft gehandeld. Perin-Popin: „De Staat heeft niet voldaan aan haar zorgplicht om de levens en gezondheid van de zorgmedewerkers voldoende te beschermen. En dat terwijl zorgmedewerkers wel verplicht door moesten werken om zo de Nederlandse economie open te kunnen houden.’

De bonden dringen al langer aan op een compensatieregeling en voerden daarover meermaals overleggen met minister Helder (Langdurige zorg). Maar in september liet de minister de Tweede Kamer weten dat er voorlopig geen regeling komt. Daarop kondigden de bonden aan naar de rechter te stappen. Dinsdagmiddag hebben ze de daad bij het woord gevoegd.

Zonder bescherming

Duizenden zorgmedewerkers zijn tijdens de uitvoering van hun werk besmet geraakt met het coronavirus. Een flinke groep hield daar long covid aan over. Inmiddels zijn zo’n duizend zorgmedewerkers hierdoor arbeidsongeschikt geraakt en ontslagen. De zieke zorgmedewerkers zien hun inkomsten vaak met wel 30% tot 50% dalen, terwijl hun kosten stijgen door bijvoorbeeld revalidatiekosten die niet vergoed worden, zo weet een woordvoerster van de FNV. „Sommigen zijn nu aangewezen op de voedselbank en er zijn er zelfs die hun huis hebben moeten verkopen”, zegt de woordvoerster.

FNV en CNV vinden de dat overheid niet alleen moreel, maar ook juridisch verplicht is deze zorgmedewerkers op korte termijn financieel tegemoet te komen.

Eerdere uitspraak

Begin januari deed de rechtbank in Amsterdam al uitspraak in een zaak die een voormalig verpleegkundige met long covid had aangespannen tegen haar werkgever omdat deze haar zonder deugdelijke beschermingsmiddelen had laten werken met coronapatiënten. De rechter bepaalde dat de zorgorganisatie de schade die haar voormalig werkneemster heeft geleden door corona moet vergoeden.