VS krijgt tik op de vingers van WTO

Volgens de scheidsrechter van de wereldhandel heeft de VS niet voldoende aangetoond dat tarieven tegen China gerechtvaardigd zijn. Inmiddels heeft de VS sinds 2018 op meer dan $550 miljard aan Chinese import een tarief geheven.

Maar het is de vraag of het oordeel van de WTO in het Witte Huis met samengeknepen billen wordt gelezen. De VS heeft namelijk nog de kans om in beroep te gaan tegen de WTO-uitspraak. En het is niet duidelijk wanneer er uitspraak in zo’n beroep gedaan kan worden, omdat er in het het hoogste hof van de WTO te weinig rechters zitten. En de benoeming van nieuwe rechters wordt tegengehouden door de VS.

China had de zaak tegen de VS aangespannen, omdat de tarieven alleen voor hen gelden, en niet voor andere landen waarmee de VS handeldrijft. Volgens WTO-regels mag een land was tarieven instellen als er eerst een zaak is gestart bij de WTO.

Washington begon de handelsoorlog tegen Peking omdat de VS volgens president Trump benadeeld wordt. Zo wordt er intellectueel eigendom gestolen van Amerikaanse bedrijven. Ook was het voor Amerikaanse bedrijven met activiteiten in China verplicht om een joint-venture met een lokale partij aan te gaan, waardoor er allerlei waardevolle kennis in handen van Chinese bedrijven kwam.