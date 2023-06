Premium Het beste van De Telegraaf

Staken levert werknemer €100 extra per maand op, meer acties op komst

Amsterdam - Werknemers die actie gevoerd hebben voor een betere cao hebben er gemiddeld iets meer dan €100 bruto per maand bijgekregen. Staken loont, constateert vakbond FNV die dit heeft becijferd. De bond voorspelt voor de komende maanden meer acties, als er niets gebeurt aan de koopkracht van personeel in bijvoorbeeld het onderwijs, de thuiszorg en bij KLM. ,,We zijn de messen aan het slijpen.”