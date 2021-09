’Zodat het kwaad niet overwint’

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

De Amerikaanse zaakgelastigde Marja Verloop met voor haar Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp (r.) en achter haar premier Mark Rutte, naast Eerste Kamer-voorzitter Jan Anthonie Bruijn. Ⓒ Foto ANP

,,De wereld huilde met ons mee”, zei de Amerikaanse zaakgelastigde Marja Verloop bij de 9/11-herdenking van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Ten overstaan van het genodigde corps diplomatique sprak ze gisteren in de Grote Kerk onder meer over de aanslag op het World Trade Centre in New York, ,,het pulserende hart van de VS, vol ideeën en mogelijkheden.”