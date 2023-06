’Hypotheekrente gaat eind dit jaar dalen’

„Onze verwachting voor de renteontwikkeling hangt samen met de inflatieverwachting”, zegt commercieel directeur Menno Luiten van de Hypotheker. „Door de renteverhogingen wordt lenen duurder; hierdoor valt de vraag waarschijnlijk terug en neemt de prijsdruk af, wat een neerwaarts effect heeft op de inflatie. Bij een laagconjunctuur kan de ECB de depositorente weer verlagen. Hierdoor is de kans groot dat later dit jaar een daling van de langere rentes in het vooruitzicht ligt. In combinatie met de dalende huizenprijzen worden de mogelijkheden voor huizenkopers hierdoor groter.”

Langere termijn

De verschillen tussen de 10- en 30-jaars rente zijn historisch klein, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Dit betekent volgens de adviesketen dat het voor huizenkopers gunstiger kan zijn te kiezen voor een iets hogere rente op lange termijn, zodat zij langer verzekerd zijn van stabiele maandlasten.

De gemiddelde hypotheekrente bleef in de afgelopen vijf maanden vrijwel stabiel. Voor alle hypotheekrentes uit de verschillende rentevaste periodes geldt dat ze sinds januari 2023 ten opzichte van nu nauwelijks zijn veranderd. Zo is de 10-jaars hypotheekrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met 0,01 procentpunt gestegen en de 30-jarige hypotheekrente met 0,01 procentpunt gedaald. Het verschil tussen de 10- en 30-jaarsrente met NHG veel kleiner dan in voorgaande jaren. Het verschil tussen deze renteperiodes ligt nu op 0,36 procentpunt.

Alleen de variabele rente met NHG (4,62 procent) laat een stijging zien in vergelijking met januari van dit jaar (3,35 procent). De variabele rente staat nu zelfs hoger dan de gemiddelde 30-jaarsrente met NHG.