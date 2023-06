TUI breidt vloot uit in Antwerpen: ’Hopen op meer gele kentekens’

De nieuwe Embraer heeft 24 meer stoelen dan de huidige Embraers die TUI in de vloot heeft, wat een uitbreiding van 20% aan stoelcapaciteit betekent. „We hopen op meer gele kentekens. Antwerpen is een luchthaven die aantrekkelijk is voor reizigers uit Noord-Brabant en Zeeland. Het is een kleine luchthaven, waardoor de passagier zo bij het vliegtuig is.”

De luchthaven van Antwerpen kan alleen gebruikt worden voor kleinere toestellen, omdat de landingsbaan te kort is voor bijvoorbeeld de Boeing 737, waarmee TUI normaliter naar Europese vakantiebestemmingen vliegt.

De opgedragen krimp op Schiphol volgt Hofman met belangstelling. Woensdag dient een hoger beroep van de Staat tegen de luchtvaartmaatschappijen.