Huis duurder door groenzucht Brussel: ’Bouw flexibiliteit in’

Door Yteke de Jong en Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

De verduurzaming van woningen wordt een enorme klus, gezien de bouwkosten, beperkte beschikbaarheid van installateurs en de vereiste vergroting van het energienet. Ⓒ ANP/ HH

Alle huizen in de EU moeten uiterlijk in 2050 emissievrij zijn. Dat staat in een nieuwe ingrijpende richtlijn vanuit Brussel die wordt gesteund door Nederland. Maar is dit doel wel realistisch? En wat gaan huiseigenaren en huurders ervan merken? Vijf vragen.