'Bescheiden bijstelling TKH'

Amsterdam - Technologiebedrijf TKH is in een handelsbericht over het derde kwartaal met een "bescheiden bijstelling" gekomen met betrekking tot het bedrijfsresultaat dit jaar jaar. Dat stellen marktvorsers van KBC in een reactie. Kenners van ING benadrukken ook de herstructureringslast die in het vierde kwartaal zal worden genomen vanwege desinvesteringen.