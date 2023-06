Waarschuwing aan politiek en polder: ’Prijzen blijven komende jaren fors stijgen’

Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) bij de publicatie van nieuwe economische ramingen. „De prijsstijgingen zijn hardnekkiger dan eerder werd verwacht”, stelt DNB. In de voorspelling gaat de centrale bank uit van een geleidelijke afname van de inflatie, van 11,6% vorig jaar naar 2,5% in 2025.

Maar het gevaar bestaat dat die inflatie hoger uitpakt en langer aanhoudt, aldus de DNB-economen: „Niettemin bestaat het risico dat de kerninflatie hardnekkiger is dan nu wordt geraamd.” Als het kabinet veel geld blijft uitgeven, stuwt dat de prijsstijgingen. Ook vreest DNB dat werkgevers en werknemers in een spiraal terechtkomen van hogere cao-lonen die tot prijsverhogingen leiden.

Graaiflatie

Opvallend genoeg wijst DNB nu niet alleen de vakbonden op hun verantwoordelijkheid. In de discussie over de ’graaiflatie’ sprak DNB-president Klaas Knot wel alleen de bonden aan, maar nu wordt ook het bedrijfsleven gewaarschuwd: „Om te voorkomen dat het economische aanpassingsproces leidt tot een haasje-over-dynamiek die de inflatie verder versterkt, is het zaak dat bedrijven en werkenden tot een beheerste groei van lonen en winsten komen.”

De Europese Centrale Bank (ECB) liet in onderzoek zien dat de winstmarges van het bedrijfsleven zijn toegenomen, ondanks de energiecrisis. Rabo-economen toonden aan dat de prijzen gemiddeld 20% meer zijn gestegen dat de kostenstijgingen waar ondernemers mee te maken hadden. Deze opslag op de inflatie leidde tot veel politieke en maatschappelijke onrust. DNB wijst nu ook op de verantwoordelijkheid van werkgevers om hun winsten slechts beheerst te laten groeien.

Scenario

In een alternatief scenario loopt de inflatie volgend jaar weer op naar 6,8% (tegen 3,7% in het basisscenario). „Door factoren als de huidige krappe arbeidsmarkt, met hoge loongroei, de uitdagingen op het gebied van verduurzaming en deglobalisering, en de onzekere geopolitieke omstandigheden bestaat het risico dat de kerninflatie hardnekkiger is en voor langere tijd hoog blijft.” In dat geval zal de Nederlandse economie drie jaar lang amper groeien en loopt de werkloosheid ook iets harder op.

Er zijn vooral zorgen over ’kwetsbare huishoudens’, aldus DNB. „De sterk gestegen voedselprijzen raken deze huishoudens de laatste maanden echter ook hard.” Terwijl de energieprijzen dalen, lopen de prijzen van voedingsmiddelen nog altijd flink op. „De hoge voedingsinflatie is deels te verklaren uit een vertraagde doorwerking van de hoge energieprijzen in de productiekosten van voeding. Voor heel 2023 verwachten we een voedingsinflatie van 10,8%. In 2024 neemt de voedingsinflatie naar verwachting sterk af tot 3,2%.”

Staatsschuld

DNB is kritisch over de financiële discipline van het kabinet. In 2022 was het begrotingssaldo precies 0%, maar dit jaar en de komende jaren komt die op bijna 3% uit. „Met dit expansieve begrotingsbeleid draagt de overheid bij aan de oververhitting van de economie.” De staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) blijft laag (net onder de 50%). Dat komt omdat het bbp in euro’s hard stijgt door de inflatie. Daardoor is de staatsschuld relatief gezien laag.

Bekijk ook: Woningmarkt klimt verder uit het dal

Net als de drie commerciële banken heeft ook DNB de voorspelling voor de economische groei flink omlaag bijgesteld. Na een groei met 4,5% vorig jaar, blijft er voor dit jaar slechts 0,8% over. Dat komt vooral door de krimp van de economie in het eerste kwartaal. DNB denkt dat het daarna weer enigszins aantrekt. De voorspellers reppen niet van een dreigende recessie, terwijl Duitsland inmiddels wel in een recessie zit.

Luister naar de podcast ’Kwestie van Centen’: