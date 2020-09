Column: de beklagenswaardige opmars van de sojaboon

Sojabonen genoeg, de productie neemt alleen maar toe. Ⓒ ANP/HH

De prijs van sojabonen is de laatste paar weken bezig aan een opmars. Dat komt met name door een scherpe toename van de vraag naar sojabonen uit China. En deze Chinese honger naar sojabonen blijft, zo zijn de verwachtingen. Braziliaanse boeren die sojabonen telen willen hiervan profiteren en breiden het areaal flink uit. En dit is in meerdere opzichten niet positief.