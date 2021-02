’Je moet je ellebogen gebruiken om in Amsterdam uit de tram te komen’

Clifford Abrahams trekt de deur van ABN Amro achter zich dicht: „Mijn tijd in Nederland werd uiteindelijk meer dan een paar jaar.” Ⓒ ANP/HH ABN AMRO BANK N.V. 9.686 1.04 %

AMSTERDAM - Na anderhalf jaar bij Delta Lloyd en drieënhalf jaar ABN Amro keert Clifford Abrahams terug naar Londen. De bij Morgan Stanley opgeleide Brits-Nederlandse financieel directeur verruilt de staatsbank aan Amsterdamse Zuidas voor Virgin Money in de City. „Een chief financial officer is een beetje als een dokter. Die moet goed zijn voor zijn patiënten, maar ook goed slapen”, blikt Abrahams terug.