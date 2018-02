’Teruggang beurzen geen reden tot paniek’

Dat is de consensus uit een stroom notities van strategen van grote vermogensbeheerders reagerend op het forse koersverlies. Wereldwijd is in drie dagen op beurzen zo’n $4000 miljard aan waarde verdampt. Dat is de grootste verkoopgolf in zes jaar tijd.

Beurzen in Europa gingen dinsdag fors achteruit, herstelden iets en zakten vervolgens weer.

Afgelopen jaar kende een opeenstapeling van beursrecords, zowel in de Verenigde Staten als later ook in Europa. Volgens beleggingsstrateeg Lucas Daalder van Robeco is er helemaal geen reden tot paniek. Robeco had de correctie al enige tijd voorspeld.

Lucas Daalder van Robeco is niet zo pessimistisch. Ⓒ ROBECO

Zakenbank UBS is ook niet verrast. Aandelen waren al overgewaardeerd op de beurs door beleggers. De beweging van risicovollere obligaties blijft eigenlijk buiten schot.

Let op de dollar

Beleggingen in de meeste categorieën buiten aandelen hebben zich dinsdag „behoorlijk goed” gehouden, zegt hoofd valutastrategie Jane Foley van Rabobank Research. „Dat kan grotendeels worden verklaard door de streng van de economische fundamenten. Een scherpe stijging van de dollarkoers echter kan straks wijzen op een volgende golf van marktrisico’s”, leidend tot verkopenn, stelt Foley.

Vooral markttechnische oorzaken, en niet op de fundamentele angst voor inflatie, bepalen de daling stelt ook vermogensbeheerder Candriam.

De marktrente stijgt weliswaar iets, maar de beleggingen gevoelig voor rente lopen daardoor betrekkelijk weinig schade op, aldus analist Bhanu Baweja van de Zwitserse bank UBS. Dat veronderstelt volgens hem dat er onderliggend weinig problemen zijn.

Geringe verliezen

Daalder: ,,We moesten tot de eerste week van februari op de verwachte daling wachten. Kenmerk van deze verkooprally is dat het aandelen betreft, normaal gesproken zou je verwachten dat riskantere beleggingen waaronder high yield obligaties en schuldpapier van opkomende landen ook zouden worden verkocht door beleggers. Maar verliezen in deze categorie zijn gering.”

Het lijkt er vooralsnog niet op dat de verkoopacties snel tot extra verkopen zullen leiden, stelt hij. Hij wijst op de waarderingen van high yield-papier. Die worden nog steeds fors overgewaardeerd, wijst Robeco op het optimisme in de markt.

Vanuit Azië tot op Wall Street dalingen van beurzen. Ⓒ EPA

De rentes lopen overigens in alle markten op. De verwachting is dat het in de VS tot uiteindelijk meer rentestappen zal moeten leiden bij een aandikkende inflatie. Dit jaar zijn er drie gepland. Het is mogelijk dat de Amerikaanse tienjaarsrente in reactie al deze week door de grens van 3% breekt. Deze Amerikaanse treasuries noteren nu 2,747%.

’Onvoldoende bewijs’

Maar een verdere stijging noemt Colin Robertson, hoofd vastrentende waarden van vermogensbeheerder Northern Trust, „niet waarschijnlijk”. Er is „onvoldoende bewijs dat de stijgende rentetrend daadwerkelijk doorzet”, stelt hij dinsdag.

Vooral omdat het Amerikaanse stelsel van centrale banken zich volgens hem zal houden aan de belofte om de korte rente dit jaar drie maal te verhogen. De uiterst voorzichtige stapjes afgelopen maanden wijzen hierop.

Ook al zijn er zorgen over de toenemende inflatie, dat niveau blijft nog altijd relatief laag, zo voert ook Robertson verder als argument aan waarom beurzen na de correctiefase niet heel veel verder zullen zakken.

Omdat de reële lange rente in de Verenigde Staten laag blijft, zullen zowel de economie als de aandelenmarkt ondanks de huidige correctie van 10% op de Amerikaanse beurs sinds het recente hoogtepunt worden gesteund, meent Candriam.

Afzwakking daling

Er zijn volgens Daalder van Robeco nauwelijks extra signalen van meer prijsdruk voor aandelen te vinden. Al kan dat nog veranderen, benadrukt hij de onzekerheid in de markt. De stijging van de rentes in de VS blijft bovendien achter bij de nominale rentestijging.

Gezien de kracht van de economie zal het eerder tot een afzwakking van de daling leiden. Robeco blijft vasthouden aan aandelen als favoriete belegging.

Veel analisten wijzen beleggers op het groeiende effect van algoritmes. Deze computersofteware van grote hedgefonden maar ook pensioenfondsen reageren weer op voorgeprammeerde stop- en verkooporders die actief worden zodra een bepaald verliesniveau is bereikt. Beleggers verkopen dan massaal.

Dat effect raakt vervolgens weer volgende ingeprogrammeerde grenzen, wat een keten aan verkopen in gang heeft gezet, aldus Daalder.

Het schadelijke effect van de koersdalingen ontkent Robeco niet. „Er is zeker schade berokkend”, stelt Daalder, maar dat bepaalt de toekomst niet.

Afkoeling verval

Ook volgens Andrew Milligan, hoofd beleggingsstrategie van Aberdeen Standard Investments, was de correctie slechts een kwestie van tijd. „We zien winstnemingen gedreven door opgelopen waarderingen en zorgen over een toenemende inflatie in de Verenigde Staten en elders.”

Beleggers zullen komende weken waarschijnlijk zien dat de bedrijven in het algemeen beter presteren dan de koersen nu suggereren. Dan zal het beursverval afkoelen, stelt Milligan.

Tegelijkertijd zal de inflatie de komende maanden stijgen. ,,Maar die stijging zal niet dramatisch zijn”, meent hij.