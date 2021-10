Microsoft profiteert van grote vraag naar hybride werken

Door de combinatie van enerzijds werken vanuit huis, en anderzijds werken op kantoor, is er veel vraag naar de cloudoplossingen van het techconcern. Microsoft wist in de voorbije maanden dan ook meer geld te verdienen, dan waar door kenners vooraf in doorsnee rekening mee werd gehouden.

Met de verhuur van ruimte in de cloud en bijbehorende diensten onder de naam Azure verdiende Microsoft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar bijna een derde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van het Intelligent Cloud-segment van Microsoft steeg tot 17 miljard dollar, omgerekend 14,7 miljard euro. De totale cloudomzet steeg met 36 procent tot 20,7 miljard dollar.

De totale omzet steeg tot 45,3 miljard dollar, van 37,2 miljard dollar een jaar eerder. Microsoft-bestuurder Amy Hood, verantwoordelijk voor onder andere de financiën sprak van een "goed begin" van het nieuwe fiscale jaar.

Niet alleen Microsoft merkt overigens een toenemende vraag naar clouddiensten als gevolg van het vele thuiswerken. Ook vergelijkbare oplossingen van Amazon en Google-moeder Alphabet zijn populair sinds het begin van de coronapandemie vorig jaar, waardoor onder andere kantoren en scholen gesloten werden en meer activiteiten online werden gedaan.