Mega-order van duizend stekkertrucks voor Volvo

De batterij-aangedreven vrachtwagens moeten voor 2030 worden geleverd. Volgend jaar worden de eerste 130 aan Holcim overgedragen.

Holcim, ’s werelds grootste producent van bouwmaterialen, is hard bezig te vergroenen. Vorig jaar hebben de Zwitsers hun cementactiviteiten in opkomende markten afgestoten om de CO2-uitstoot te verminderen en besloten zij zich te concentreren op hoogwaardige bedrijven in Europa en de VS.

Uitbreiding productie

Hoewel Volvo pretendeert marktleider te zijn in Europa en Noord-Amerika, zijn elektrische vrachtwagens nog maar goed voor 1,3% van de totale verkopen in het eerste kwartaal. Volvo breidt de productie in de Zweedse, Franse en Amerikaanse fabrieken wel snel uit en wil later dit jaar beginnen met de massaproductie van elektrische vrachtwagens in zijn fabriek in België.