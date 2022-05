Kamerbreed onbegrip over miljardenbonus voor pensioenbeleggers: ’Onuitlegbaar’

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen spreekt op nieuwssite Nu.nl over een dilemma: door dit soort beleggingen zijn pensioenverhogingen dichterbij gekomen, maar de vergoedingen ervoor zijn hoog.

„Het is gruwelijk veel geld”, zegt Van Wijnen, die sinds begin dit jaar de leiding heeft bij ABP. In het jaarverslag, dat vrijdagochtend verschijnt, wordt het bedrag behalve fors ook „moeilijk uitlegbaar” genoemd en worden stappen aangekondigd om het tij te keren.

’Sprinkhanen’

PvdA-Kamerlid Nijboer vindt de bonussen zelfs helemaal niet uit te leggen. „Dat is geld van pensioenspaarders en hoort ook naar hun pensioenen te gaan, niet in de zakken van private-equitybeleggers”, reageert de sociaaldemocraat tegenover De Telegraaf. „Pensioenfondsen spekken op deze manier de zakken van sprinkhaankapitalisten, terwijl ze hun macht en invloed moeten gebruiken om het systeem redelijker en beter te maken.”

Ook VVD’er Smals zit met de bonussen in zijn maag. „Het is goed dat pensioenfondsen via deze weg hoge winsten kunnen halen voor hun deelnemers, maar wat mij betreft hoeven daar geen miljardenbonussen tegenover te staan”, reageert de liberaal. Politiek ingrijpen ziet hij dan weer niet zitten: „Het is aan beleggingscommissies van fondsen om te voorkomen dat de bonussen te hoog oplopen.” Een andere regeringspartij, het CDA, noemt de bonussen ’absurd hoog’. „Ook al staat er een mooi en wenselijk rendement tegenover; van zo’n systeem willen we niet afhankelijk zijn”, vindt Kamerlid Palland. „Pensioenfondsen moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid naar de maatschappij en worstelen daarom terecht met deze prestatiebonussen. Goed om te bezien hoe politiek en fondsen dit systeem samen kunnen doorbreken.”

ABP steekt een deel van het geld dat het voor de 3,1 miljoen deelnemers beheert in beleggingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. „Niet elk bedrijf kan naar de beurs, zoals een start-up bijvoorbeeld. Terwijl daar wel hoge rendementen mee worden gehaald.” Die investeringsstromen lopen via de private-equityhuizen, die daar rijkelijk voor beloond worden.

4500 euro winst

„Rond private equity hangt altijd een bepaalde geur”, beaamt Van Wijnen. Tegenover de 2,8 miljard euro aan bonussen - ABP spreekt van prestatiebeloningen - staat 14 miljard euro aan rendement. „Dat komt neer op 4500 euro extra per deelnemer.” De kosten per deelnemer zijn zo’n 1100 euro.

Zorgpensioenfonds PFZW liet eerder deze maand al weten dat het 1,2 miljard euro kwijt was aan prestatiebonussen voor private equity. De Tweede Kamer stemt volgende week over een motie van PvdA en GL waarin minister Schouten (Pensioenen) wordt opgeroepen om het PFZW-bestuur daarom op het matje te roepen.