Alweer trend op arbeidsmarkt: rage applying: dit is het

De term gaat sinds eind vorig jaar volop rond op Tiktok, de filmpjesapp die vooral populair is bij Gen Z, zeg maar de jonge werkenden die na 1995 zijn geboren. Intensief solliciteren is natuurlijk niet nieuw, maar dankzij AI-toepassingen als ChatGPT, dat bijvoorbeeld sollicitatiebrieven voor je kan opstellen, kunnen jongeren wel heel makkelijk naar een andere baan zoeken.

Geen onzin

Onder andere het CBS News schrijft over de trend. Wat er meestal achter zit, is frustratie omdat de jongeren vinden dat zij te slecht worden betaald, geen kansen krijgen of zoveel werk op hun bordje krijgen, dat zij tegen een burn-out aanzitten. Tegenover het Amerikaanse medium analyseert financieel journalist Nathan Kennedy dat de jongste generatie gewoon een ’lage tolerantie heeft voor onzin’. „En gelijk hebben ze, een baan zou niet ten koste moeten gaan van je waardigheid.”

Kennedy waarschuwt wel voor het idee dat werkelijk iedere andere baan beter zou zijn dan je huidige baan, waar je gefrustreerd over bent. „Straks verlaat je een baan die je haat, en krijg je er een andere baan waar je een hekel aan hebt voor terug.”

Pas afgestudeerd

Het vanuit frustratie versturen van honderden sollicitaties komt ook veel voor bij pas afgestudeerden, die zelden een voet tussen de deur krijgen bij bedrijven. Zij worden na deze honderden pogingen uitgenodigd voor een of twee gesprekken, en dan vaak niet gekozen vanwege hun gebrek aan ervaring. In Amerika vinden de laatste tijd grote ontslagrondes voor, dus is het lastig voor mensen die net de arbeidsmarkt betreden.

In Nederland ziet de arbeidsmarkt er overigens nog een stuk zonniger uit.