Vleesvervanger Beyond Meat op het bord in Chinese restaurants

Met deze samenwerking heeft Beyond Meat dat veganistische vleesvervangers op de markt brengt zijn aanwezigheid in het Aziatische land verder uitgebreid. Sinodis is een grote distributeur in China. Het bedrijf levert geïmporteerde producten aan onder meer een groot aantal restaurants en hotels.

Het aandeel Beyond Meat zat aan het begin van de beursweek flink in de lift door het nieuws over de samenwerking in China. De koers schoot maar liefst 9,7% omhoog.

Beyond Meat maakte vorig jaar een zeer succesvol debuut op Wall Street. Beleggers zien brood in het bedrijf dat vleesloze burgers aan de man brengt in onder meer hamburgerketens in de VS.

China dat flink onder vuur is komen te liggen vanwege de markten waar wilde dieren worden verhandeld, lijkt met de stap van Beyond Meat mogelijk het eetpatroon te kunnen wijzigen.