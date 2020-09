Jubileum bij uitzender Randstad met zwart randje

Jacques van den Broek topman bij Randstad. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP RANDSTAD NV 42.83 0.42 %

In het jaar dat een kwart van de omzet in één kwartaal verdampte viert Randstad het 60-jarige jubileum. Het uitzendbureautje uit Amstelveen groeide uit tot wereldmarktleider, precies zoals oprichter Frits Goldschmeding het voor ogen had. Een succesroute, die liep via een mislukte beursgang en eeuwigdurende scepsis over flexbanen.